بشرى تنتهي من تصوير مسلسل «القمر آخر الدنيا»

انتهى صناع المسلسل الدرامي "القمر آخر الدنيا"، الذي تخوض بطولته الفنانة بشرى، من تصوير جميع مشاهد العمل، والذي يعرض ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان الجاري.تجسد بشرى خلال أحداث العمل دور "فايزة"، وهي زوجة لسفير سابق يغضب من ابنته، التي تجسد دورها ساندي، وذلك لأنها تزوجت دون موافقته، وتقدم مادلين دور الأم الحنونة لساندي وزوجة السفير صبري عبدالمنعم التي تحاول تقريب وجهات النظر بين الزوج الكبير في السن وبين ابنته.مسلسل "القمر آخر الدنيا" من إخراج تامر حمزة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته كل من الفنانة بشرى، مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، أميرة نايف، عمرو عابد.