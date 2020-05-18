«المحامين» تتواصل مع وزيرة الصحة بعد إصابة أحد أعضائها بـ«كورونا»

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية بيانًا أكد فيه تواصل وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد معه بشأن المحامية آمال ربيع، التي أبلغ عن حالتها والاشتباه بإصابتها بكورونا، الاثنين، خلال اتصال هاتفي دار بينهما.وجاء نص البيان:اتصلت وزير الصحة الدكتورة هالة زايد، بالأستاذ النقيب رجائي عطية، وأبلغت أنه إيماءً إلى حالة الزميلة المحامية آمال ربيع فقد تم التواصل معها، وأوضحت أنها تشكو من الصدر، وجرى ترتيب إرسالها إلى مستشفى الصدر لأخذ مسحة للعينة، وتم الاتصال بمدير المستشفى، وأرسلت إليها سيارة لنقلها إلى المستشفى، وجار المتابعة وسيتم إخطار النقيب بما يتم.