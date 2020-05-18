البرلمان يطالب الحكومة بتقديم دعم أكبر للفلاح

طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بتقديم دعم أكبر للفلاح والمزارع، مؤكدًا أن الزراعة والصناعة هما دعامتان رئيسيتان للاقتصاد.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة "الخطة والموازنة" ومكتب لجنة "الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية" عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.وقال رئيس مجلس النواب: "تكلمنا كثيرًا عن الفلاح وأنه لابد أن يلاقى دعمًا، فهناك دعامتان يقوم الاقتصاد عليهما هما الزراعة والصناعة، حتى الضرائب تفرض إذا كان هناك نشاط اقتصادي يحقق ربحًا، الضرائب تفرض على أرباح، يعنى يوجد ناتج وأرباح تتحقق تفرض عليها ضرائب، وهى عملية وحركة اقتصادية، ومفيش ربح يعنى مفيش ضريبة".وتابع: رجائي نخرج من هذا الصندوق التقليدي الضرائب إلى تنشيط الاقتصاد، ولا بديل عن الصناعة والزراعة، المفروض اشتغل على الاثنين دول، مؤكدا أن هناك شفافية ومصارحة من المجلس.