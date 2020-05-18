الليلة.. حسن المطروشى وعلى عمران فى سهرة شعرية بصالون القاهرة

بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، وضمن الأنشطة التي تقدمها الهيئة عبر الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ينظم صالون القاهرة الثقافي الدولي برئاسة الشاعر والكاتب الصحفي محمد حميدة، في العاشرة، مساء اليوم الإثنين، أمسية شعرية، من خلال البث المباشر عبر صفحتي الصالون ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها وزارة الثقافة بهدف الارتقاء بالوعي وزيادة الحصيلة المعرفية لدى جموع الشعب.يشارك في الأمسية الشاعر العماني حسن المطروشي، والشاعر المصري علي عمران، والشاعرة اللبنانية حنان فرفور، والشاعرة البحرينية سوسن دهنيم، والفنان أشرف علي من مصر.يدير الأمسية الشاعر والإعلامي محمد حميدة مؤسس صالون القاهرة الثقافي الدولي، والشاعرة إيمان زياد، وتستمر الأمسية لمدة 80 دقيقة على جزأين عبر صفحة معرض القاهرة الدولي للكتاب.