النيلي يستعرض مسار تقييم الأبحاث الورقية لطلاب الابتدائية

عقد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، اجتماعا مع سحر عيد، مدير التعليم الابتدائي بإدارة مرسى مطروح، وذلك لاستعراض مسار تقييم الأبحاث الورقية لطلاب المرحلة الابتدائية بعد انتهاء كل المدارس من استلام الأبحاث اليوم وفقا للجدول الوزاري المعلن.وأشاد وكيل تعليم مطروح، خلال الاجتماع بالجهود التي بذلها مسئولو المدارس الابتدائية وهيئات التدريس، سواء خلال استلام الأبحاث الورقية أو التفاعل المؤثر مع طلاب المدرسة عبر منصة إدمودو الإلكترونية، مثمنًا التزام تلك المدارس بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المشددة طوال فترة استلام الأبحاث ورقيا حرصا على صحة الطلاب في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.