«التموين» تكشف حقيقة عمل المخابز والمطاحن خلال عيد الفطر

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك سيتم قيام شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز عن أيام عيد الفطر المبارك الثلاثة أيام الأولى طبقًا لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل مخابز، على أن تصرف المطاحن كميات الدقيق طبقًا للكميات المشحونة لها على النظام من الدقيق التمويني 82% للعمل خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك.وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات له اليوم، إلى أنه سيتم توفير رصيد استراتيجي بكل مخبز بما يعادل حصة يومين لضمان توافر الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر المبارك.وقال إنه ستتم متابعة إعادة مواعيد إنتاج الخبز بالمخابز البلدية إلى ما كانت عليه قبل شهر رمضان المعظم، والمتابعة والمرور والتفتيش على المخابز لضمان قيام أصحابها أو المسئولين عنها بتصنيع الدقيق خبز للمواطنين ومتابعة المخابز والتأكد من إنتاج الخبز المدعم بالمواصفات والأوزان والأسعار القانونية المقررة، والتأكد من قيام المطاحن بالقطاعين العام والخاص بتوفير الدقيق استخراج 82% للمخابز والمستودعات على كل محافظات الجمهورية بصفة منتظمة قبل بداية عيد الفطر المبارك.وأضاف أنه سيتم تكليف عدد من الحملات التموينية اليومية لمتابعة استقرار الحالة التموينية والمتابعة والرقابة على توافر رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية خلال أيام عيد الفطر.