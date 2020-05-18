رشدي الشامي: تدربت كثيرا لإتقان شخصية «الشيخ حسان» في «الاختيار»

أعرب الفنان رشدي الشامي عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها حول شخصية "الشيخ حسان" التي يقوم بتجسيدها في مسلسل "الاختيار"، ومشهد إعدامه من قبل الجماعات الإرهابية.وأضاف الفنان رشدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "dmc": "كواليس مسلسل الاختيار كانت مميزة، وكنت مرحب بالدور أول ما اتقالي لأن اللهجة البدوية أول مرة أعملها وكان شيء لطيف أني أجرب، وكنت مبسوط بالدور، واللهجة مكنتش سهلة خالص ولكني اشتغلت على نفسي وقعدت مع مصحح لهجة بدوي وكنا بنحفظ بنفس أدائه وطريقته"، موضحا أن أصعب مشاهد التي أداها هو مشهد الوفاة.