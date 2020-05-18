رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 مايو 2020 الموافق 25 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عمرو صدقى: فتح الفنادق يؤكد أن مصر تستطيع مواجهة كورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:07 م
عمرو صدقى
عمرو صدقى
رامى حسين
طباعة
قال عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن الاشتراطات الصحية المطبقة للفنادق لاستقبال المواطنين هى إجراءات صارمة للحفاظ على صحة المصريين لعدم تفشى فيروس كورونا المستجد والتعايش مع هذه الجائحة بتنفيذ الإجراءات الوقائية المطلوبة موضحًا أنه ستكون هناك عقوبات صارمة للغاية ستوقع على الفنادق التى ستفتح وستخالف تنفيذ الاشتراطات المطلوبة ولذلك فإنه ليس هناك إجبار على الفنادق بإعادة التشغيل فالفندق الراغب بالتشغيل وإعادة الفتح يتقدم بطلب أى أنه موافق على تنفيذ تلك الاشتراطات كما ستكون هناك لجان دورية لمتابعة تنفيذ تلك الاشتراطات وقبيل الفتح سيحصل على شهادة صحية للتأكد من تنفيذ الاشتراطات المطلوبة.

وأضاف صدقى فى تصريحات خاصة أنه ليس هناك أى حد فى العالم يستطيع التنبؤ بعودة السياحة الخارجية موضحًا أن العالم سيبدأ داخليًا فى المقام الأول ليستبين قدرته على التعامل والتعايش مع فيروس كورونا كما أن ما يتم أخذه من قرارات فإنه على مرأى من العالم كله ورسالة لهم بأن مصر قادرة على تخطى أزمة الفيروس والتعامل معها بالشكل المطلوب الذى يحافظ على صحة المصريين، مشيرًا إلى أن نجاح التجربة يتوقف على مدى وعى المصريين سواء من جانب الزائرين أو القائمين على الفنادق بتطبيق الضوابط بنسبة 100% للحفاظ على صحة الجميع.

موضوعات متعلقة

اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 20202019

«بعد جائحة كورونا».. هل يضرب «كاواساكي» الأطفال حول العالم؟

الوزراء: طرح كمامة قماش تُستخدم لمدة شهر بـ5 جنيهات

تأجيل امتحانات الثانوية العامة لـ 21 يونيو

الصور

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

image description

ملك عماد.. فتاة الباليه المنزلي

image description

«عودة الأمل».. توزيع كعك العيد على أصحاب الهمم والأيتام فى إمبابة (صور)

الأكثر قراءة

بعد إجازة عيد الفطر.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

«الوزراء»: 4 استثناءات من قرار حظر المواصلات العامة

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

«الدواء المصرية»: غير مصرح ببيع أو تداول كواشف تشخيص كورونا

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

وليد توفيق: أنا مثل أعلى لراغب علامة

سرقها من «عبدالوهاب».. قصة أول أغنية لمحمد رشدى

قصة حب مجهولة.. العندليب ووردة الجزائرية في «شهادة للتاريخ»

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

منوعات

اكتشاف مقابر يعود تاريخها لأكثر من 1200 سنة شمالي الصين

انقراض الأنواع عملاقة من الكنغر والتماسيح بسبب تغير المناخ

«خليك فى البيت».. وصية الخبراء فى زمن كورونا مع ارتفاع الحرارة برمضان

دراسة: عقاقير «الإنترفيرون» تساعد فى مكافحة «كورونا»

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
توبة الشرير.. أبى فى السينما المصرية
ماجد حبته
رحم الله القطريين.. وأموالهم
د. منى حلمى
قسطنطين كفافيس.. صديقى الذى علمنى الاستغناء عن الشهرة والأضواء الخادعة
يوسف إدوارد
شكرًا عادل إمام "القبطي"
المزيد

الثقافة

مد باب الترشح لجائزة السلطان قابوس للثقافة والعلوم.. 8 أكتوبر

الليلة.. حسن المطروشى وعلى عمران فى سهرة شعرية بصالون القاهرة

الآن ناشرون وموزعون تصدر كتاب «ثلاثون حربًا.. وحب»

«الصبان» بضيافة جماعة الأفلام بالقطيف أون لاين.. الليلة