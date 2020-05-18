عمرو صدقى: فتح الفنادق يؤكد أن مصر تستطيع مواجهة كورونا

قال عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن الاشتراطات الصحية المطبقة للفنادق لاستقبال المواطنين هى إجراءات صارمة للحفاظ على صحة المصريين لعدم تفشى فيروس كورونا المستجد والتعايش مع هذه الجائحة بتنفيذ الإجراءات الوقائية المطلوبة موضحًا أنه ستكون هناك عقوبات صارمة للغاية ستوقع على الفنادق التى ستفتح وستخالف تنفيذ الاشتراطات المطلوبة ولذلك فإنه ليس هناك إجبار على الفنادق بإعادة التشغيل فالفندق الراغب بالتشغيل وإعادة الفتح يتقدم بطلب أى أنه موافق على تنفيذ تلك الاشتراطات كما ستكون هناك لجان دورية لمتابعة تنفيذ تلك الاشتراطات وقبيل الفتح سيحصل على شهادة صحية للتأكد من تنفيذ الاشتراطات المطلوبة.وأضاف صدقى فى تصريحات خاصة أنه ليس هناك أى حد فى العالم يستطيع التنبؤ بعودة السياحة الخارجية موضحًا أن العالم سيبدأ داخليًا فى المقام الأول ليستبين قدرته على التعامل والتعايش مع فيروس كورونا كما أن ما يتم أخذه من قرارات فإنه على مرأى من العالم كله ورسالة لهم بأن مصر قادرة على تخطى أزمة الفيروس والتعامل معها بالشكل المطلوب الذى يحافظ على صحة المصريين، مشيرًا إلى أن نجاح التجربة يتوقف على مدى وعى المصريين سواء من جانب الزائرين أو القائمين على الفنادق بتطبيق الضوابط بنسبة 100% للحفاظ على صحة الجميع.