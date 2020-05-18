«شركات السياحة» تدعو للتعامل مع الفنادق الحاصلة على «السلامة الصحية»

حذرت غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر، جموع الشركات المنفذة برامج السياحة الداخلية، عدم التعامل إلا مع الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية ( Hygiene Safety ) من وزارة السياحة وعدم إدراج اي فنادق في البرامج الخاصة بالشركة إلا بعد التأكد من أن الفندق قد حصل على تلك الشهادة وذلك للحفاظ على حقوق الشركات السياحية الجادة والملتزمة والمواطنين الحاجزين مع الشركات السياحية لتنفيذ برامج السياحة الداخلية.وأشارت الغرفة فى منشور تم تعميمه على جموع الشركات حصلت "الدستور" على نسخة منه، إلى أنه فى حالة قيام اي شركة بالتسويق لفندق مازال في طريقه للحصول على تلك الشهادة وتم بيع تلك الرحلات لأي عميل ولم يتمكن الفندق من الحصول على الشهادة الصحية قبل تنفيذ التسكين يجب أن تتعهد الشركة برد كامل ما تم دفعه من العملاء مع إضافة مايفيد ذلك في ايصال السداد الخاص بالشركة والذي يستلمه العميل عند السداد.يشار إلى أن هذة الشهاده يتم منحها إلى الفنادق كدليل لاجتيازه الاشتراطات الصحية التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كشرط لإعادة تشغيل الفنادق.