مسلح موالٍ لأردوغان يختطف سورية ويعتدى عليها لرفضها الزواج منه

في ظل استمرار مسلسل انتهاكات الجماعات المسلحة الموالية لأنقرة في الأراضي السورية، اختطف أحد مرتزقة تركيا فتاة من مدينة عفرين السورية.أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عنصرًا من فصيل السلطان مراد ذا السمعة السيئة، أقدم على اختطاف فتاة من مدينة عفرين، بعد أن رفضت الزواج منه.كما عمد العنصر المسلح إلى اغتصاب الفتاة تحت تهديد السلاح، ومن ثم إجبارها على الزواج منه.