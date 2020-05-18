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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميناء الإسكندرية يشدد على إجراءات التعقيم لمنع انتشار كورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:03 م
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، المختصين في الميناء بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية ألتي أقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وشدد شاهين على ضرورة ارتداء الماسكات والقفازات، واستخدام المطهرات وأدوات التعقيم لمنع انتشار فيروس كورونا، كما وجه بتيسير وتسريع عمليات الشحن والتفريغ بالميناء علي مدار الأربع والعشرين ساعة.

وقال شاهين إن الميناء يشهد نشاطا دون توقف وتستمر حركة السفن والشاحنات والبضائع بهما، فقد بلغ إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 68 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة 33 سفينة، ووصلت 15 سفينة، وسافرت 10 سفن، وتواجد بالمخطاف الخارجي 21 سفينة، وبالمخطاف الداخلي 6 سفن تفرغ خشب تزن، وقمح، وصويا.

وبلغ إجمالي البضائع الواردة بالميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 123 ألف طن، واجمالي البضائع الصادرة 6 آلاف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 626 حاوية، والواردة 1308 حاوية، هذا وقد تم دخول وخروج 8900 شاحنة عامة من وإلي الميناء.
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية يشدد على إجراءات التعقيم لمنع انتشار كورونا
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية يشدد على إجراءات التعقيم لمنع انتشار كورونا

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