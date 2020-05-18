«بالخضروات وقشر اللب».. قصة آية الشربيني مع الرسم

آيه الشربيني فتاة عشرينية تهوى الرسم بكل أداوته، لم تشغلها دراستها بكلية العلوم جامعة عين شمس عن أن تمارس موهبتها وتطور من نفسها.وقالت الشربيني لـ"الدستور": "بدأت رسم في ابتدائي كنت أرسم في المدرسة وكان أصدقائي يقولون لي رسمك حلو لكني لم انتبه حتى 3 إعدادي عندما دخل الرسم في المجموع وقتها حصلت على الدرجة النهائية، ووجدت أنني لابد أن اهتم به".بدأت الشربيني الرسم باستخدام الرصاص والألوان، مضيفة: "وجه في يوم دخلت المطبخ مع ماما وجيه في بالي أرسم بالصلصه على طبق وقتها عجبتني الرسمة جدا ونزلتها على بروفايل الفيس أصحابي شجعوني جدا".فكرت الشربيني في الرسم بخطوط جُمل بعضها للشيخ الشعراوي وحصدت آلاف المشاهدات، وبدأت عمل فيديوهات لطرق رسم مختلفة لتعليم غيرها أيضا، رسمت بالملح والشاي والرز والبسكوت والفارماسيل والعسل وشريط الكاسيت والورد والقرفة واللب.وقالت إنها تتمنى بعد تخرجها أن تطور من موهبتها أكثر وتفتح جاليري خاص بها وتعلم الناس كيفية تطوير موهبتهم، وتشجعهم مثلما وجدت تشجيع ممن حولها عند بدايتها.