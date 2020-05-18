حبس مسجلى خطر سرقا شقة مسن بالإكراه فى السلام

أمرت نيابة السلام، اليوم الإثنين، بحبس متهمين بسرقة شقة مسن بالإكراه تحت تهديد السلاح بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة.وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من ضبط مسجلين خطر لسرقتهما متعلقات شقة مسن بالإكراه تحت تهديد السلاح فى مدينة السلام.كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا من قسم شرطة السلام ثان، يفيد بتلقيه بلاغًا من أحد الأشخاص بالمعاش، مقيم بدائرة القسم، بأنه حال وجوده بمسكنه تناهى لسمعه صوت طرق على باب الشقة، وعند فتحه الباب فوجئ بشخصين "أدلى بأوصافهما التقريبية" هدداه بأسلحة نارية كانت بحوزتهما واستوليا على (شاشة LCD- جهاز ريسيفر - مبلغ مالى 600 جنيه) كرها ًعنه تحت تهديد الأسلحة النارية ولاذا بالفرار.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين لهما معلومات مسجلة، وبناء على إذن من النيابة العامة تمكن رجال المباحث من ضبطهما في أحد الأكمنة المعدة لهما وعثر بحوزتهما على (فرد خرطوش - طبنجة صوت - 5 طلقات صوت) المستخدمين في ارتكاب الواقعة.وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهما، وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكن أحد المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.