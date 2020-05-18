نائب تركي يتوقع نهاية أردوغان وحزبه قبل 2023

قال لطفي توركان، نائب «قوجة إيلي» عن حزب الخير، إنه من المتوقع حل حزب «العدالة والتنمية» في غضون ثلاث سنوات، لأن أعضاءه سوف يبيعون بعضهم البعض، وفقا لما نقلته جريدة «جون بويو» التركية.وتابع توركان: "أؤكد أن حزب العدالة والتنمية سينحل قبل أن يحل حتى عام 2023، وسيبيع البعض بعضهم الآخر، حتى من لا يبيع سيستخدم الآخر لمصلحته».يأتي هذا في الوقت الذي انتشرت فيه أنباء في وسائل الإعلام التركية عن وجود مخطط انقلاب ضد الرئيس التركي والحزب الحاكم، مع فشل إجراءات الحكومة التركية في حل ومواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.