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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ممدوح غراب يدشن مبادرة «إرادة شعب الشرقية»

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:56 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
سارة الوردانى
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أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تدشين مبادرة إيجابية أطلق عليها "إرادة شعب الشرقية" في إصدارها الأول، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية وارتكازًا على قرارات الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وانطلاقا من دور المحافظة للتوعية بأهمية حملات التوعية المباشرة بين المواطنين لما لها من تأثير فعال في الحد من معدلات انتشار الفيروس.

أوضح المحافظ أن المبادرة تهدف إلى مساهمة الشباب في نشر الوعي بين المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة والانتشار الدائم في الأماكن المختلفة، والتي تحمل تجمعات كثيفة للمواطنين كالأسواق والمناطق التجارية، لمساعدة الجهاز التنفيذي ورجال الشرطة في فض التجمعات، ولحث المواطنين على عدم اتباع السلوك الخاطئ والتزاحم والتكالب على الشراء وتوعيتهم لكيفية حماية أنفسهم من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في الأسبوع المتبقي على حلول عيد الفطر المبارك، وحثهم أيضًا على استخدام وسائل الحماية الشخصية وارتداء الكمامة أثناء تواجدهم خارج منازلهم، سواء في أعمالهم ذهابًا وإيابًا أو أثناء حصولهم على احتياجاتهم.

كما تهدف المبادرة، والتي سوف يشارك فيها شباب من أبناء محافظة الشرقية من مختلف القطاعات وشباب الجمعيات الأهلية والمتطوعين من أبناء الشرقية لخدمة المجتمع إلى محاصرة الفيروس في أقصر وقت ممكن والتقليل من حده انتشاره ومن ثم تقليل عدد الإصابات الجديدة، من خلال إجبار المواطنين للامتثال للإجراءات الوقائية والاحترازية إيمانًا بأهمية الوقاية من الفيروس واعتبارها خيرا من علاجه.

وأكد المحافظ أن مبادرة إرادة شعب الشرقية في إصدارها الأول أسبوع الحسم، تأتي في إطار ترسيخ مفهوم استخدام الكمامة كأسلوب للحياة للحفاظ على صحة المواطنين، ومنع إصابتهم بالفيروسات المعدية واستخدام كل الإمكانيات المادية والبشرية لتخطي الفترة الراهنة باعتبارها الفترة الحاسمة فى انتشار أو انحسار الفيروس بالمحافظة

أشار المحافظ إلى أن المبادرة متعددة الأغراض فمنها التوعوي والصحي والبيئي والإجتماعي والرياضي والثقافي والتنموي وغيرها على أن يحمل كل إصدار من إصداراتها هدف محدد وشعار جديد بهدف تنميه المجتمع والارتقاء به مؤكدًا علي أن مجموعة الشباب المشارك هم النواه لتقديم الخدمات المجتمعيه في كل المجالات وحلقة الوصل الدائمة بين الجهاز التنفيذي والمواطنين.

ناشد المحافظ المجتمع المدني لدعم هذه المبادرة من خلال توفير المطهرات والكمامات الطبية ليقوم الشباب أثناء مزاولة عملهم التوعوي بتوزيعها علي غير القادرين في وسائل المواصلات الجماعية والشوارع والأسواق للحفاظ علي صحة وحياة جميع أفراد المجتمع من أطفال وشباب وكبار سن وكل المواطنين.

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