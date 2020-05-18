متخصص: لا يوجد تعارض بين البرلمان والجيش الليبى

قال رضا شعبان، الصحفي المصري المختص بالشأن الليبي، إن العلاقة بين الشعب الليبي وقواته المسلحة تشهد تطورًا ملحوظًا خاصة منذ عام 2014، موعد انطلاق معركة المصير بين المشروع الوطني الليبي الذي تمثله القوات المسلحة الليبية وبين المشروع الإسلاموي الطامع في ليبيا والخادم لطموحات المشروع الاستعماري العثماني العائد إلى المنطقة من البوابة الليبية عبر عملائه في التنظيمات الإرهابية.وأضاف: "تنظيم الإخوان في القلب من هذا المشروع الاستعماري، وكلنا شاهدنا التفاف الشعب الليبي حول قواته المسلحة والملاحم التي سطرت في معارك درنة وبنغازي والجنوب والذي كانت تسيطر عليه الجماعات الإرهابية".وتابع: "لذا فإن التفويض الشعبي للجيش الليبي له جذور وأتى ثماره من قبل في شكل استقرار الشرق والجنوب وعودة الأمن لهذه المناطق التي كانت تشهد يوميًا حوادث تصفية واغتيالات وذبح الرافضين للإرهاب في الساحات وتفجير مفخخات وهدم منازل وتهجير وهو ما يشهده غرب ليبيا الآن وبكثافة، خاصة بعد كشف عمالة من يسيطرون عليه للاحتلال التركي بوجهه السافر".واستكمل "شعبان": «لا أرى أي تعارض أو تضارب في الرؤى بين المؤسسات الشرعية في ليبيا، فالبرلمان الشرعي المنتخب يكمل القوات المسلحة وبدورها تكمله، أراه تكاملًا، والسياسة دائمًا تمشي في مسارات متعددة ومتوازية لهدف واحد وهو المشروع الوطني، ومن يقوم بالترويج لعكس ذلك هو تنظيم الإخوان الإرهابي الذي يحاول تصدير صورة ذهنية عن ليبيا بعد النجاحات السياسية الدولية التي حققها الجيش والبرلمان، وهو ما انعكس في تعامل العالم معهما كطرف منضبط صاحب مشروع وطني»."يأتي هذا في مواجهة مشروع استعماري متعدد الأطراف والاتجاهات والداعمين، فغرب ليبيا تحكمه تنظيمات إرهابية ومافيات وعصابات دولية وميليشيات جهوية وقبلية وكل منها يرى ليبيا بعين مصلحته واستفادته المادية، بل وتتناحر فيما بينها وتتقاطع مصالحها وهو ما مهد له ودعمه المستعمر العثماني لخلق حالة من الفوضى، يعرف هو كيف يستفيد منها لخدمة مشروعه وطموحاته".وأكد "شعبان": "لم يتم الإعلان عنها لكن أتوقع أنها ستتضمن إعلانا دستوريا جديدا لمرحلة انتقالية تتوحد فيها الجهود للتخلص من الإرهاب وفضح داعميه مع تشكيل حكومة وطنية، أعتقد أنها ستحرص على وجود قيادات تكنوقراط للاهتمام بالتنمية لسد الاحتياجات الرئيسية وتطوير الخدمات للوصول بالمواطن الليبي إلى أفضل حالة يمكن تحقيقها في الوقت الراهن، وذلك إلى حين الانتهاء من معركة الإرهاب والمشاريع الاستعمارية".