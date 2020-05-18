مدارس النمسا تستأنف نشاطها في ظل تدابير صحية مشددة

استأنفت المدارس النمساوية عملها، اليوم الاثنين، بعد توقف استمر تسعة أسابيع بسبب فيروس "كورونا"، حيث عاد 700 ألف طالب في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بنظام التناوب، حيث يحضر الطلاب على مجموعتين ويتَقاسموا أيام الأسبوع.ووجّه الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين رسالة مصورة، اليوم، إلى المعلمين والمعلمات والطلاب، طالبهم فيها بالصبر وتحمل الإجراءات الجديدة والضوابط الصحية حتى يتم اجتياز هذه المرحلة الصعبة وعودة العملية التعليمية إلى طبيعتها.وقال وزير التعليم النمساوي الدكتور هاينز فاسمان- في تصريحات اليوم- إنه نظرًا لظروف وباء "كورونا" تم تقسيم الفصول الدراسية إلى مجموعتين، حيث يتم تناوب تلقي الدروس.وأشار إلى أن اليوم الدراسي يبدأ بغسل اليدين أو تطهيرهما، كما يجب ارتداء حماية للأنف والفم في المدرسة، مع إلغاء الأنشطة الإضافية.وأوضح فاسمان أن الهدف من العمل بنظام المناوبات هو تقليل كثافة الاتصال في المؤسسات التعليمية، وخفض عدد الطلاب في الفصول الدراسية، معربا عن تفاؤله بعودة المدارس مرة أخرى، مؤكدا أن المدرسة لم تكن بؤرة للمرض في أي دولة في العالم.