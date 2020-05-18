«عبدالعال» عن التفاف النواب حول الوزراء: «كده مفيش أمان»
الإثنين 18/مايو/2020 - 12:57 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
جدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، دعوة أعضاء المجلس إلى ضرورة مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
وشدد في بداية الجلسة العامة للبرلمان على أهمية مراعاة التباعد الاجتماعي بين النواب، حرصا على صحة الجميع.
كما طالب عبدالعال كل من تظهر عليه أي أعراض مرضية أو ارتفاع في درجات الحرارة عدم الحضور للمجلس، حرصا على صحة الجميع.
ورفض علي عبدالعال التفاف بعض النواب حول الوزراء داخل المجلس، قائلا: "كده مفيش أي نوع من أنواع الأمان".
وشدد في بداية الجلسة العامة للبرلمان على أهمية مراعاة التباعد الاجتماعي بين النواب، حرصا على صحة الجميع.
كما طالب عبدالعال كل من تظهر عليه أي أعراض مرضية أو ارتفاع في درجات الحرارة عدم الحضور للمجلس، حرصا على صحة الجميع.
ورفض علي عبدالعال التفاف بعض النواب حول الوزراء داخل المجلس، قائلا: "كده مفيش أي نوع من أنواع الأمان".