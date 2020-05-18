«عبدالعال» عن التفاف النواب حول الوزراء: «كده مفيش أمان»

جدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، دعوة أعضاء المجلس إلى ضرورة مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.وشدد في بداية الجلسة العامة للبرلمان على أهمية مراعاة التباعد الاجتماعي بين النواب، حرصا على صحة الجميع.كما طالب عبدالعال كل من تظهر عليه أي أعراض مرضية أو ارتفاع في درجات الحرارة عدم الحضور للمجلس، حرصا على صحة الجميع.ورفض علي عبدالعال التفاف بعض النواب حول الوزراء داخل المجلس، قائلا: "كده مفيش أي نوع من أنواع الأمان".