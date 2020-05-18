التحفظ على 28 ألف عبوة أدوية مهربة بالإسكندرية

قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية التحفظ على نحو 28 ألف عبوة أدوية مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة داخل مخزن غير مرخص بمنطقة سيدى جابر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات، بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن غير مرخص بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، بحيازة أدوية مهربة جمركيا ومحظور تداولها بالأسواق.تم استهداف المخزن، وألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر على 27 ألفا و798 عبوة وقرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض، غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.