متابعة محافظة الجيزة لإعادة فتح الجراچات المغلقة (فيديو)

قال اللواء تامر أبو النجا، المشرف على الأحياء بمحافظة الجيزة، إنه بناء على توجيهات محافظ الجيزة يتم إنشاء حملة على جميع الجراجات المغلقة أو التى تم تحويل غرضها إلى نشاط آخر، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإرجاعها لكونها جراج مرة أخرى.وأضاف اللواء تامر أبو النجا، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، أن الجراجات المغلقة يتم إزالة المعوقات التى أدت إلى غلقها، وأمر مالك العقار على فتحها، لافتًا إلى أنه تم فتح أكثر من 50 جراجا بتسعة أحياء بالجيزة.وأشار المشرف على الأحياء بمحافظة الجيزة، إلى أنه تم إصدار لائحة بتنظيم الانتظار بالشوارع، إضافة إلى وجود لجنة يرأسها الرئيس الخاص بكل حى وتقسيم الشوارع إلى قطاعات، كل قطاع يوجد به شخص مسئول عنه.وأكد أنه سيكون هناك فرصة بالحى لتشغيل الشباب بالعمالة اليومية على أساس يتم تحصيل مقابل الانتظار والركن بالشوارع، حيث سيتم إنشاء تذكرة مختومة من الحى عن اليوم كله، وتكون على مدار يوم واحد فقط لقائد السيارة، منوها بأن سعر كل تذكرة مختلف من كل وسيلة مواصلات عن غيرها.