رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 مايو 2020 الموافق 25 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 3 آلاف حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بأسيوط

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:50 م
حملات إزالة
حملات إزالة
أسيوط – محمد أبو شادي:
طباعة
أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنفيذ إزالة لـ 2974 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة وأراضي زراعية على مستوى المحافظة بإجمالي مساحة 2 مليون و661 ألفا و989 مترا بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وفقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بالتصدى لهذه التعديات وإزالتها فورًا.

وأشار محافظ أسيوط إلى إحالة جميع المخالفات إلى النيابة العسكرية عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ" في ظل قانون الطوارئ لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

وأكد محافظ أسيوط على مواصلة شن تلك الحملات دون توقف للتصدي لها بكل قوة وحسم من خلال تكثيف لحملات الرصد لأي مخالفة والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والرقعة الزراعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين والمخالفين دون تهاون أو تقاعس.

وأشار إلى أنه يأتي هذا بمتابعة المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، إلى حملات الإزالة بحي شرق وحي غرب ومركز أسيوط والمهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة لحملات الإزالة بمراكز الجنوب والمهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة لحملات الإزالة بمراكز الشمال، وذلك بمشاركة رؤساء المراكز ونواب ومساعدي رؤساء المراكز ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والأحواض والجمعية الزراعية والري وحماية الأراضي وبالتنسيق مع مديرية الأمن ومراكز الشرطة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لكل مركز، موضحًا أنه تم تنفيذ إزالة التعديات على أراضي زراعية بمساحة تصل إلى 586 فدانا و8قراريط و5أسهم وأراضي أملاك دولة بمساحة 199 ألفا و353 مترا.

موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم الأحد 17-5-2020 فى البنوك المصرية

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

قرارات مجلس الوزراء اليوم.. مدبولي: كورونا لن يختفي ويجب أن نتعايش معه

«الدواء المصرية»: غير مصرح ببيع أو تداول كواشف تشخيص كورونا

الصور

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

image description

ملك عماد.. فتاة الباليه المنزلي

image description

«عودة الأمل».. توزيع كعك العيد على أصحاب الهمم والأيتام فى إمبابة (صور)

الأكثر قراءة

«الوزراء»: 4 استثناءات من قرار حظر المواصلات العامة

«الدواء المصرية»: غير مصرح ببيع أو تداول كواشف تشخيص كورونا

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

أمن القاهرة يفض إفطارا جماعيا أقامه نائب لأصدقائه أمام منزله

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

وليد توفيق: أنا مثل أعلى لراغب علامة

سرقها من «عبدالوهاب».. قصة أول أغنية لمحمد رشدى

قصة حب مجهولة.. العندليب ووردة الجزائرية في «شهادة للتاريخ»

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

منوعات

اكتشاف مقابر يعود تاريخها لأكثر من 1200 سنة شمالي الصين

انقراض الأنواع عملاقة من الكنغر والتماسيح بسبب تغير المناخ

«خليك فى البيت».. وصية الخبراء فى زمن كورونا مع ارتفاع الحرارة برمضان

دراسة: عقاقير «الإنترفيرون» تساعد فى مكافحة «كورونا»

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
توبة الشرير.. أبى فى السينما المصرية
ماجد حبته
رحم الله القطريين.. وأموالهم
د. منى حلمى
قسطنطين كفافيس.. صديقى الذى علمنى الاستغناء عن الشهرة والأضواء الخادعة
يوسف إدوارد
شكرًا عادل إمام "القبطي"
المزيد

الثقافة

«الصبان» بضيافة جماعة الأفلام بالقطيف أون لاين.. الليلة

وباء كورونا.. طبيعة تجارب اللقاح بمكتبة الإسكندرية

200 فنان ومثقف يشاركون فى مبادرة «رمضان فى زمن الكورونا»

الباحث حمدى أبو السعود: كتب السلفيين مليئة بالإسرائيليات