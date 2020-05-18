إزالة 3 آلاف حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنفيذ إزالة لـ 2974 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة وأراضي زراعية على مستوى المحافظة بإجمالي مساحة 2 مليون و661 ألفا و989 مترا بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وفقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بالتصدى لهذه التعديات وإزالتها فورًا.وأشار محافظ أسيوط إلى إحالة جميع المخالفات إلى النيابة العسكرية عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ" في ظل قانون الطوارئ لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".وأكد محافظ أسيوط على مواصلة شن تلك الحملات دون توقف للتصدي لها بكل قوة وحسم من خلال تكثيف لحملات الرصد لأي مخالفة والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والرقعة الزراعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين والمخالفين دون تهاون أو تقاعس.وأشار إلى أنه يأتي هذا بمتابعة المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، إلى حملات الإزالة بحي شرق وحي غرب ومركز أسيوط والمهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة لحملات الإزالة بمراكز الجنوب والمهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة لحملات الإزالة بمراكز الشمال، وذلك بمشاركة رؤساء المراكز ونواب ومساعدي رؤساء المراكز ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والأحواض والجمعية الزراعية والري وحماية الأراضي وبالتنسيق مع مديرية الأمن ومراكز الشرطة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لكل مركز، موضحًا أنه تم تنفيذ إزالة التعديات على أراضي زراعية بمساحة تصل إلى 586 فدانا و8قراريط و5أسهم وأراضي أملاك دولة بمساحة 199 ألفا و353 مترا.