رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 مايو 2020 الموافق 25 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«واشنطن بوست» ترصد أسباب تصدر بلجيكا لقائمة وفيات كورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:45 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
علقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على العدد الضخم لوفيات بفيروس كورونا في بلجيكا إذ سجلت 9052 وفاة أمس الأحد، متسائلة عن السبب وراء تسجيل هذا العدد، وقالت في تقرير إن الأرقام الرسمية تشير إلى أنها من بين البلدان الأكثر تضررًا في العالم من الفيروس.

وأضافت الصحيفة - في تقرير اليوم الإثنين - أن هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة لديها أعلى معدل وفيات بين الحالات المؤكدة، بنسبة 16.4%، ولديها أكبر عدد من الوفيات من حيث عدد السكان: 78 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص، وفقًا للإحصاءات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، ومقارنة بالولايات المتحدة عن 27 حالة وفاة بفيروس كورونا لكل 100 ألف شخص، في حين سجلت إسبانيا 58 حالة، وأبلغت إيطاليا عن 52 حالة.

وسعى المسؤولون البلجيكيون إلى تهدئة المخاوف من خلال الإشارة إلى أن أرقامهم التي تصدرت القوائم هي نتاج أساليبهم المحاسبية فضلا عن التزامهم برسم صورة دقيقة لانتشار الفيروس لديهم، وتشير طرق أخرى لتقدير الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى أن الطريقة البلجيكية قد تكون بالفعل من بين أكثر الطرق دقة في العالم، وأن الدول الأخرى قد تكون تحسب الوفيات بشكل أقل بكثير من عدد الفعلى، غير أن الأنباء السيئة لبلجيكا هي أنه حتى في تلك الحسابات الأخرى، ما تزال تأتي في ترتيب سيء مقارنة بجيرانها.

وأردفت "واشنطن بوست": "نظرًا لأن البلدان تحسب حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس بشكل مختلف، فقد بدأ علماء الأوبئة في منح الأفضلية لحسابات الوفيات الزائدة باعتبارها الطريقة الأكثر دقة لتتبع تأثير الفيروس".

واعترف المسؤولون البلجيكيون بأن البلاد تضررت بشدة، وقال ستيفن فان جوت رئيس الأمراض الفيروسية في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بلجيكا: "نحن نحسب بدقة شديدة، ولكن هذا لا يخفف من تعرضنا لإصابة شديدة".

وأضاف أن من بين أحد التفسيرات قد يكون الكثافة السكانية النسبية لبلجيكا مقارنة بجيرانها، فربما يكون مطار بروكسل، وهو محور رئيسي للنقل الدولي، قد ساعد في نشر المرض في منطقة العاصمة المزدحمة، كما أن العديد من البلجيكيين يقضون عطلات للتزلج في شمال إيطاليا خلال عطلات المدارس في أواخر فبراير.

واختتم أن دور رعاية المسنين في بلجيكا تسببت في أكثر من نصف حالات الوفاة، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى أن البلجيكيين الأكبر سنًا هم أكثر ميلا من نظرائهم في البلدان الأوروبية الأخرى للعيش في مساكن رعاية المسنين، فيما اعترفت سلطات الصحة العامة بأنها كانت بطيئة في إدراكها للمخاطر التي تشكلها هذه الدور كقوة لنشر المرض.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

820 وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 20202019

«الدواء المصرية»: غير مصرح ببيع أو تداول كواشف تشخيص كورونا

الصور

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

image description

ملك عماد.. فتاة الباليه المنزلي

image description

«عودة الأمل».. توزيع كعك العيد على أصحاب الهمم والأيتام فى إمبابة (صور)

الأكثر قراءة

«الوزراء»: 4 استثناءات من قرار حظر المواصلات العامة

«الدواء المصرية»: غير مصرح ببيع أو تداول كواشف تشخيص كورونا

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

أمن القاهرة يفض إفطارا جماعيا أقامه نائب لأصدقائه أمام منزله

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

وليد توفيق: أنا مثل أعلى لراغب علامة

سرقها من «عبدالوهاب».. قصة أول أغنية لمحمد رشدى

قصة حب مجهولة.. العندليب ووردة الجزائرية في «شهادة للتاريخ»

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

منوعات

اكتشاف مقابر يعود تاريخها لأكثر من 1200 سنة شمالي الصين

انقراض الأنواع عملاقة من الكنغر والتماسيح بسبب تغير المناخ

«خليك فى البيت».. وصية الخبراء فى زمن كورونا مع ارتفاع الحرارة برمضان

دراسة: عقاقير «الإنترفيرون» تساعد فى مكافحة «كورونا»

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
توبة الشرير.. أبى فى السينما المصرية
ماجد حبته
رحم الله القطريين.. وأموالهم
د. منى حلمى
قسطنطين كفافيس.. صديقى الذى علمنى الاستغناء عن الشهرة والأضواء الخادعة
يوسف إدوارد
شكرًا عادل إمام "القبطي"
المزيد

الثقافة

«الصبان» بضيافة جماعة الأفلام بالقطيف أون لاين.. الليلة

وباء كورونا.. طبيعة تجارب اللقاح بمكتبة الإسكندرية

200 فنان ومثقف يشاركون فى مبادرة «رمضان فى زمن الكورونا»

الباحث حمدى أبو السعود: كتب السلفيين مليئة بالإسرائيليات