مشهد اعتداء محمد رمضان على إخوته في «البرنس» يتخطى الـ 5 ملايين مشاهدة

تصدر مشهد اعتداء الفنان محمد رمضان، على إخوته في مسلسل "البرنس" تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث تخطى الـ 5 ملايين مشاهدة.المشهد يشمل اعتداء محمد رمضان الذي يظهر بشخصية "رضوان البرنس" على شقيقه "ياسر" الذي يجسده الفنان محمد علاء، وشقيقه الآخر "فتحي" الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد زاهر، وذلك انتقاما لقتل زوجته الفنانة نجلاء بدر، وابنه ودخوله السجن.مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ويُعرض على شاشة "دي إم سي"، ويشارك في بطولته إلى جانب رمضان كل من الفنانة اللبنانية نور وروجينا ورحاب الجمل وأحمد زاهر وسلوى عثمان وأحلام الجريتلي ومحمد مهران وأحمد داش وريم سامي وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.