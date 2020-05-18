«التعاون الإسلامي» تواصل جهود مواجهة تداعيات كورونا على الأعضاء

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، أن الأمانة العامة والأجهزة التابعة للمنظمة تستنفر كامل طاقاتها للتصدي لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، حيث شملت جهودها المجالات الصحية والإنسانية والإعلامية والسياسية والاقتصادية والتعليمية والدينية وغيرها من المجالات بحسب اختصاص الأجهزة التابعة لها.وشددت الأمانة العامة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - على أن مساعيها ضد فيروس "كورونا" مستمرة حتى تنتهي الجائحة، وستواصل جهودها بعد ذلك للتخفيف من تداعيات الوباء على الدول الأعضاء في المنظمة.واستنفرت الأمانة العامة للمنظمة أطقم عملها من خلال العمل عن بُعد، بالإضافة إلى الأجهزة التابعة لها، وذلك منذ انتشار وباء "كورونا"، حيث أطلقت بتوجيهات من الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، حملة إعلامية توعوية على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للأمانة العامة باللغتين العربية والإنجليزية.