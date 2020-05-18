كورونا يغلق جبل فوجى باليابان أمام المتسلقين فى الصيف

قررت السلطات اليابانية اليوم الإثنين، غلق جبل فوجي أمام المتسلقين هذا الصيف، في إطار الجهود المبذولة من أجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد، لتوجه بذلك صفعة قوية لصناعة السياحة في البلاد.وقالت مقاطعة شيزوكا المركزية إنها لن تفتح هذا الموسم أيا من مسارات التسلق الثلاثة الرئيسية لديها، والمؤدية إلى أعلى قمة في اليابان.وكان من المقرر أن يبدأ الموسم في العاشر من يوليو وينتهي في العاشر من سبتمبر.وكانت مقاطعة ياماناشي المجاورة قررت الأسبوع الماضي غلق طريق التسلق المؤدي إلى قمة الجبل البالغ ارتفاعه 3776 مترا.ويشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقرر فيها السلطات غلق مسارات التسلق الأربعة منذ عام 1960، بحسب ما قالته الحكومتان المحليتان.وتقول الحكومة اليابانية إن جبل فوجي، الذي يقع على بعد 100 كيلومتر غرب طوكيو، وكان قد تم إدراجه ضمن قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو في عام 2013، يجذب نحو 300 ألف متسلق سنويا.