سلبية عينة أول مولود بعزل الباجور

أعلن مستشفى العزل في الباجور، ظهور نتيجة العينة الخاصة بأول مولود بمستشفى العزل الرضيع "زين"، أ، من سيدة مصابة بفيروس كورونا كوفيد- ١٩.وكان مستشفى الباجور، قد وضع خطة استباقية وجهز غرفة العمليات والإفاقة، وتم عمل خطة استعدادا لأي مستجد، كما تم تجهيز محضن وجهاز تنفس صناعي واستدعاء رئيس القسم وعمل اختبار له، والانتظار أمام المستشفى استعدادًا للدخول في أي وقت ولم تبدأ العملية إلا بعد الاطمئنان بوجوده والاطمئنان على نتيجة العينة الخاصه به.كما تم التأكد من سلبية نتائج العينة الخاصة بالرضيع، وأن حالته الصحية جيدة ومستقرة، وتم وضعه فى حضانة معقمة تحت إشراف طبي كامل داخل المستشفى، عقب ولادته أول أمس من أم مصابة بفيروس كورونا تم تحويلها من مستشفى حميات منوف.