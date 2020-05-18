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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المالية» تعدل جدول طروحات أدوات الدين بمناسبة العيد

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:28 م
المالية
المالية
راندا التوني
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كشفت وزارة المالية عن جدول طروحات أدوات الدين الحكومي بمناسبة إجازة عيد الفطر.

وأوضحت المالية أنه من المقرر طرح أذون خزانة لأجل 182 يوما، و364 يوما، وسندات خزانة لأجل 3 سنوات بعد غد الأربعاء الموافق 20 مايو، وأذون خزانة لأجل 91 يوما، و266 يوما، وسندات خزانة لأجل 7 سنوات يوم الخميس 21 مايو.

وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.

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