54 وظيفة جديدة فى «التنمية المحلية»

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن حاجتها لشغل ٥٤ وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات وذلك طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وذلك طبقًا للدرجات الوظيفية الواردة علي موقع بوابة الحكومة المصرية (jobs.gov.eg).وقالت الوزارة إنه عَلى من يرغب في التقدم لشغل إحدى هذه الوظائف استيفاء النموذج المعد لذلك والموفق به بطاقة الوصف الوظيفي والمتضمن المستندات المطلوبة، وأضافت الوزارة أنه يمكن الحصول عليه من علي البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية وموقع الوزارة، وكذا التقدم من خلال موقع وزارة التنمية المحلية ( www.mld.gov.eg ) وذلك خلال الفترة من ٣٠ مايو ٢٠٢٠ وحتي ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على حرص الوزارة المستمر على الدفع بدماء جديدة في المناصب القيادية بالإدارة المحلية بمختلف درجاتها تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء والحصول علي رضا المواطنين عن المحليات.ووجه شعراوي، أن يقتصر التقديم للمسابقة وتقديم الاوراق إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد.جدير بالذكر أن الوزارة انتهت من جميع الإجراءات الخاصة بمسابقة قيادات الإدارة المحلية الإعلان رقم (٢) لسنة ٢٠١٩ والمقرر فيها تعيين ٦٥ قيادة محلية ومن المتوقع صدورها رسميًا خلال الأيام القليلة القادمة.