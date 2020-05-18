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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج يطمئن على حالات التسمم الغذائية

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:33 ص
محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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تفقد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، الحالة الصحية لحالات تسمم عدد من المواطنين تم تحويلهم للوحدة الصحية بقرية العيساوية شرق مركز أخميم، ومستشفى سوهاج العام نتيجة تناولهم وجبات غذائية ولا يوجد وفيات، وجميع الحالات مستقرة.

وانتقل محافظ سوهاج، في الساعات الأولي من صباح اليوم، يرافقه اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، والدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى الوحدة الصحية بقرية العيساوية شرق دائرة مركز أخميم، ومستسفي سوهاج العام لتفقد الحالة الصحية لمن أصيبوا بتسمم غذائى عقب تناولهم وجبات غذائية جاهزة.

وتبين أن جميع حالات الإصابة مستقرة تماما، وتم السماح لعدد كبير منهم بالخروج بعد عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، ووجه محافظ سوهاج بعمل تمركز طبى بالقرية تحسبا لظهور أي حالات جديدة.

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