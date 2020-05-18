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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تجارب المصل والدواء لفيروس كورونا» ندوة بمكتبة الإسكندرية

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:21 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
هبه عويضه
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ينظم مركز الدراسات والبرامج الخاصة وبرنامج دراسات التنمية المستدامة، وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية التابعين لقطاع البحث الأكاديمي، الندوة الثالثة من سلسلة الندوات والمحاضرات الافتراضية التي تتناول فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"من زوايا مختلفة، وتركز على دور تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة في مواجهة هذه الجائحة والجوانب البيئية المرتبطة بها وقضايا التنمية المستدامة في ظل هذا الوباء.

يُلقى المحاضرة الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بمؤسسة "إي أم إس" بولاية ميريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية، وزميل سابق بهيئة سلامة الدواء الأمريكية، تحت عنوان "وباء الكورونا: طبيعة تجارب اللقاح والدواء وتقنيات التحاليل ودور الأدوات الثلاث في مصر"، وذلك يوم الثلاثاء، 19 مايو الساعة 3 عصرًا.

يدير النقاش الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي الأسبق، كما تشهد الندوة كلمة افتتاحية من السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

تناقش المحاضرة طبيعة فيروس كورونا المستجد وشراسته البيولوجية، ولماذا استنفر الفيروس المنظومات الصحية حول العالم. كما تناقش طبيعة اللقاح وتكوينه وتجاربه السريرية الجارية، بالإضافة إلى أهم التصورات المطروحة للعلاجات الدوائية المختلفة وأيها أكثر توقعا للوصول للإجازة وميعاده المتوقع للتداول، كما تتعرض المحاضرة للتحاليل المجازة حتى الآن واختلافها وقيمة كل منها في الادارة الميدانية للوباء، وتستعرض الوضع الوبائي في مصر من منظور طبي وسبل التعامل معه من واقع التجارب الدولية الجارية.

تعقد الندوة عبر الإنترنت وذلك في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على استمرار تقديم خدماتها الثقافية والعلمية والفنية لقطاعات عريضة من المهتمين في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
«تجارب المصل والدواء لفيروس كورونا» ندوة بمكتبة الإسكندرية
«تجارب المصل والدواء لفيروس كورونا» ندوة بمكتبة الإسكندرية

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