أحمد حسنين شبيه عمر الشريف يكشف حقيقة صلة القرابة (فيديو)

كشف الفنان أحمد حسنين، شبيه الفنان الراحل عمر الشريف حقيقة صلة القرابة بسبب التشابة الكبير، مؤكدا أنه لا يوجد أي صلة قرابة مع الفنان الراحل، مضيفا أن الآراء مختلفة بشأن وجود شبه بينه وبين عمر الشريف.وقال حسنين، في حواره إلى برنامج "هذا الصباح" على قناة إكسترا نيوز، صباح اليوم الإثنين، إن كواليس دوره في مسلسلي "البرنس" و"بـ100 وش"، وأكد أن الأجواء ليست الأسهل بالنسبة لتصوير الأعمال بسبب ظروف فيروس كورونا، لكن تم اختياره في المسلسل الأول عن طريق ترشيحه، حيث قابلته عدة تحديات لأنه كان يجسد في نفس الوقت شخصية "بـ100 وش" ولهذا حاول أن يجعل لكل شخصية اختلاف عن الأخرى.وتابع أنه كان يحضر للمشاهد التي كان يؤديها ويركز بشكل كبير وسط توجيهات من المخرج، كما أنه كان يحاول أن يفصل كل شخصية يؤديها عن الأخرى، مشيرًا إلى أنه يأخذ بنصائح العديد من الخبراء في الوسط الفني.ولفت إلى أنه يحب التمثيل ولهذا يحاول أن يطور في نفسه خاصةً وأن العملين كبيران والوطن العربي بأكلمه تقريبًا يشاهد المسلسلين، موضحًا أنه سيشارك قريبًا في مسلسل "ليه لأ" مع الفنانة أمينة خليل وإخراج مريم أبو عوف، وهو متحمس لهذا العمل.