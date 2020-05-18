غلق 8 عيادات طبية بالمنوفية لممارسة النشاط دون ترخيص

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على غلق 5 عيادات لأمراض الباطنة والأطفال بناحية كفرالخضرة وكفرالغنامية وبهناى مركز الباجور، وكذا غلق 3 عيادات للنساء والتوليد والأطفال بناحية كفرربيع مركز تلا لمخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون رقم 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة، على أن تتم إعادة التشغيل بعد الانتهاء من تقديم مستندات الترخيص وتلافى المخالفات الواردة.جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر على المنشآت الطبية الخاصة لإدارتهم النشاط دون ترخيص، وعدم اتباع سياسة مكافحة العدوى.ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.