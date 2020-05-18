نادين نسيب نجيم ونانسي عجرم تقدمان التعازي لـ جيسي عبده في وفاة والدها

قدمت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، التعازي للفنانة اللبنانية جيسي عبدو، في وفاة والدها.وغردت نادين نسيب نجيم عبر حسابها على موقع التدوينات "تويتر"، قائلة: "حبيبتي جيسي أول شي ما صدقت للحظة فكرت عم يحكوا عن شي مشهد ! كتير كتير زعلت وحاسة بزعلك وحاسة بوجعك خاصة أنك كنت بعيدة عن أهلك ما في كلام يتقال بهيك موقف".وتابعت الفنانة اللبنانية: "الله يصبرك ويعطيكي القوة وتكون روحه بالسما صلي بترتاحي الله يرحمه".كما قدمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، التعازي لجيسي عبدو، في وفاة والدها، قائلة: "الموت صعب وخسارة الأب ما في شي بيعوضها، الله يرحم والدك وتكون خاتمة الأحزان".وتسبب حريق ضخم في وفاة والد الممثلة اللبنانية جيسي عبدو، بسبب انفجار "أنبوبة" الغاز في المنزل الذي يسكنه، حيث حاولت عناصر الدفاع المدني اللبناني إخماد الحريق، ولكن لم يتمكنوا من إنقاذ والد جيسي، حيث عثروا على جثته متفحمة داخل الشقة وتم نقله إلى مستشفى سيدة لبنان.