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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

العنانى يناقش مشروع قانون صندوق دعم العاملين بالقطاع

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:10 ص
العنانى
العنانى
رامى حسين
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التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، مع غادة شلبي نائب الوزير لشؤون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، والمستشار القانوني للوزارة؛ لمناقشة مشروع قانون صندوق دعم العاملين بالقطاع حال حدوث أزمات سياحية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الموارد والمصادر المقترحة لتمويل الصندوق لتوفير الدعم المادي للعاملين وسبل الصرف، لمجابهة أي أزمة يمر بها القطاع.

وأشاروا إلى حرص الوزارة والاتحاد ومختلف الغرف السياحية على مناقشة استحداث هذا الصندوق خلال الأسابيع الماضية حيث كشف تكرار الأزمات السياحية على مدار السنوات عن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وحقيقية إجمالي العاملين بمختلف فئات العمل بالقطاع السياحي، مما يحول دون المحافظة على حقوق الكثير منهم وتقديم الدعم المادي لمستحقيه والوقوف بجانبهم في وقت الأزمات السياحية في ظل تعثر بعض المستثمرين وأصحاب المنشآت والشركات عن الالتزام بسداد مستحقات العاملين، وخاصة أن معظم العاملين بالقطاع السياحي والفندقي لا يكون لهم أي موارد مالية ثابتة خلال الأزمات السياحية مما يؤدي في أغلب الأحيان إلى توقف دخولهم وترك الكثير منهم العمل بالمجال السياحي مما يؤدي إلى فقد سوق العمل السياحي المصري العمالة المدربة وصعوبة توفير البديل الكفء عند استئناف الحركة السياحية.

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