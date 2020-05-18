شباب كفر الشيخ يدعمون مرضى كورونا بالعصائر والمياه المعدنية

أطلق عدد من شباب محافظة كفر الشيخ، مبادرة للتبرع لصالح مرضى كورونا الموجودين بمستشفيات العزل، وذلك لدعمهم وتوفير كل مايحتاجون له بشرط أن يكون الدعم عيني وليس مادي، وكانت البداية بتوفير 21 كرتونة مياه معدنية و8 كراتين عصائر فاخرة من أجود الأنواع، وتم تسليمهم لمسئولي المدينة الجامعية الذي يوجد بها مرضى كورونا، وذلك تحت إشراف من مديرية الشئون الصحية.وقد طلب الشباب خلال حديثهم عن مبادرتهم مع "الدستور " عدم ذكر أسمائهم، ليؤكدوا أنه سيتم توفير المزيد من التبرعات بفضل إقدام أغلب المواطنين علي التبرع، مضيفين "وسنقوم بتوفير أي شيء يحتاج إليه المرضى، وما نفعله ليس لوجود تقصير من جانب مستشفيات العزل، بالعكس نعلم أن كل شئ متوفر لديهم، ولكننا نريد أن تبعث برسالة دعم لمرضى كورونا وإشعارهم أنهم ليسوا لوحدهم فقط، وأننا متضامنين معهم في محنتهم ونشعر بهم".ولم يكتفي الشباب بجمع التبرعات فقط لصالح المرضى، بل قاموا أيضا بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" لتعريف المواطنين بالفيروس وأعراضه، والدعوة إلى عدم التنمر على مرضى كورونا ومحاولة إيذائهم نفسيا هم وذويهم من قبل البعض بمجرد علمه بالشخص المصاب، كما يعملون على نشر التوعية والدعوة بالإلتزام بتعليمات وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.