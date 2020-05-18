نائب محافظ الأقصر يتابع استكمال تجهيزات المستشفيات
الإثنين 18/مايو/2020 - 11:06 ص
هدى الأميرطباعة
قام محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، بجولة ميدانية لمركز البياضية برفقة اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة إزالة كافة الآثار السلبية الناجمة عن موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها المحافظة أمس وأول أمس.
تفقد نائب المحافظ خلال جولته، أعمال التشطيبات الداخلية داخل مستشفى البياضية الجديدة، والتأكيد على ضرورة التزام العمال باارتداء الكمامات واستخدام المواد المطهرة حرصًا على سلامتهم داخل مواقع العمل.
كما تابع "خيرى" جولته، بتفقد وحدة طب الأسرة بالحبيل بعد الإنتهاء من عمليات الإحلال والتجديد بالوحدة الصحية.
تفقد نائب المحافظ خلال جولته، أعمال التشطيبات الداخلية داخل مستشفى البياضية الجديدة، والتأكيد على ضرورة التزام العمال باارتداء الكمامات واستخدام المواد المطهرة حرصًا على سلامتهم داخل مواقع العمل.
كما تابع "خيرى" جولته، بتفقد وحدة طب الأسرة بالحبيل بعد الإنتهاء من عمليات الإحلال والتجديد بالوحدة الصحية.
محمد عبد القادر خيرى
محمد عبد القادر خيرى
محمد عبد القادر خيرى
محمد عبد القادر خيرى