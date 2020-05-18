نائب محافظ الأقصر يتابع استكمال تجهيزات المستشفيات

قام محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، بجولة ميدانية لمركز البياضية برفقة اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة إزالة كافة الآثار السلبية الناجمة عن موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها المحافظة أمس وأول أمس.تفقد نائب المحافظ خلال جولته، أعمال التشطيبات الداخلية داخل مستشفى البياضية الجديدة، والتأكيد على ضرورة التزام العمال باارتداء الكمامات واستخدام المواد المطهرة حرصًا على سلامتهم داخل مواقع العمل.كما تابع "خيرى" جولته، بتفقد وحدة طب الأسرة بالحبيل بعد الإنتهاء من عمليات الإحلال والتجديد بالوحدة الصحية.