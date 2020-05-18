فلسطين تسجل ارتفاعا فى إصابات كورونا

سجلت السلطات الفلسطينية صباح اليوم الإثنين، ارتفاعا في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى فلسطين، التى بلغت 560 حالة حتى الآن.وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، صباح اليوم، عن أن إجمالى المصابين وصل إلى 560 حالة، وذلك عقب تسجيل 5 حالات جديدة مساء أمس الأحد، فيما ارتفعت حصيلة حالات التعافي إلى 455، بعد تسجيل 3 حالات منها حالة في طولكرم وحالتان في نابلس.وأضافت الكيلة في بيان صحفي لها، أنه بتسجيل حالتي التعافي في نابلس، فإن المحافظة تكون قد انضمت إلى المحافظات الخالية من الإصابات، وهي أريحا والأغوار، طوباس، سلفيت، جنين، قلقيلية، رام الله والبيرة، بيت لحم، طولكرم، وفقا لما نقلته وكالة سوا الفلسطينية.وأوضحت الكيلة أن عدد الحالات التى لا تزال مصابة، يبلغ 101 حالة، بينها 59 في مدينة القدس، و8 في ضواحي القدس و30 في مدينة الخليل و4 في قطاع غزة.يذكر أن 303 حالات دخلوا إلى الحجر المنزلي يوم أمس، فيما يبلغ عدد المتواجدين حاليا في الحجر المنزلي 18454.