اليوم.. انتهاء تسليم المشروعات البحثية لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

تنتهي الفترة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم، لتلقي المشروعات البحثية من طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، في مختلف المدارس التعليم الأساسي بمختلف محافظات الجمهورية، اليوم، وذلك بعد أن تم مدتها بعد يوم 16 مايو.وخصصت وزارة التربية والتعليم آخر أيام تلقي المشروعات البحثية للطلاب المتخلفين، عن تسليم أبحاثهم ورقيا في كافة المدارس ولجميع الصفوف، كما يمكن رفع الأبحاث إلكترونيًا عبر المنصة الإلكترونية.وكانت وزارة التربية والتعليم استبدلت امتحانات نهاية العام الدراسي 20192020 امتحانات نهاية العام الدراسي بمشروعات بحثية، للحد من انتشار فيروس الكورونا المستجد كوفيد 19، وذلك في الفترة من 9 إلى 16 مايو قبل أن تسمح بمد المهلة حتى 18 مايو.