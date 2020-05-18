رئيس الوزراء يتابع أعمال صندوق مصر السيادى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، بحضور أيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق لمتابعة آخر تطورات أعمال الصندوق.وتناول أيمن سليمان خطط الصندوق في تدشين صناديق فرعية متخصصة في المجالات المختلفة، وخاصة القطاعات التي تحظى بالأولوية الآن في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد لتشمل قطاع الخدمات الصحية المتنوعة، ومشروعات المخازن الاستراتيجية للأدوية، والتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة النقل ووزارة الكهرباء، بالإضافة إلى الاستثمارات المستهدفة في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، وقطاع البنية الأساسية والتحتية، والتحول الرقمي، بالإضافة الى قطاعات أخرى مختلفة.كما استعرض تفاصيل هذه المشروعات والجدول الزمنى لتنفيذها، مضيفا أن هناك رغبة كبيرة من جانب المستثمرين للشراكة مع صندوق مصر السيادي، في ظل المرونة الكبيرة للاقتصاد المصري، وقوة ما يمتلكه الصندوق من أصول، والذي يمكنهما من جذب رؤوس أموال أجنبية تساهم بدورها في تجاوز الأزمة غير المسبوقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.