إصابة رضيع عمره 3 أشهر بكورونا فى الخليل

أعلن مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية، مسئول ملف "كورونا"، الدكتور كمال الشخرة، اليوم الإثنين، عن نقل رضيع بعمر 3 شهور من قرية بيت أولا غرب الخليل، إلى غرفة العناية المكثفة نتيجة إصابته بفيروس "كورونا".وأكد الشخرة- في بيان صحفي، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن مصدر الإصابة في بيت أولا معروف لوزارة الصحة، بعكس ما يتم تداوله من بعض المواقع الإلكترونية.وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة، قد أعلنت أمس تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا لمخالطي العامل، الذي أعلن إصابته مساء أول أمس في بيت أولا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في فلسطين إلى 560 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 452 حالة، أي بنسبة 81.4% من مجمل الإصابات المسجلة.