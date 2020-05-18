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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتهام جديد من البيت الأبيض: الصين نشرت كورونا حول العالم عمدا

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:40 ص
البيت الأبيض
البيت الأبيض
مروة عنبر
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جدد مسؤول من داخل البيض الأبيض الاتهامات الأمريكية، بأن الصين تقف وراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) فى بقية دول العالم، وذلك فى خطوة جديدة قد تذهب بالعلاقات الأمريكية الصينية في طريق اللاعودة.

وجاءت الاتهامات هذه المرة على لسان المستشار التجاري بالبيت الأبيض بيتر نافارو، الذى أكد أن الصين سمحت عن عمد بانتشار فيروس كورونا في بقية العالم، وحمت بكين وشنجهاي، مضيفا أن الفيروس كان يمكن احتوائه في ووهان، وفقا لما نقلته العربية نت.

وقال نافارو خلال مقابلة بثها موقع " فوكس بينزنس"، "إن الصين أخفت الفيروس خلف درع منظمة الصحة العالمية، وكان ذلك في وقت يمكن احتواء هذا الفيروس في ووهان، وبدلا من ذلك فإن ما فعلته الصين كان وضع مئات الآلاف من المصابين والصينيين على طائرات، وسمحت لهم بالذهاب إلى ميلانو ونيويورك وأماكن أخرى، ولكن ليس إلى بكين وشنغجاي".

وأكد نافارو أن الصين نشرت الفيروس عمدا، لأنها أغلقت الكثير من الرحلات المحلية، وسمحت بالرحلات الدولية، مما يعني أنها عرفت عمدا مدى خطورة ذلك وسمحت بتصدير الفيروس، إلى جانب الكثير من الصادرات الصينية الأخرى إلى الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

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