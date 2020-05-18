«القاهرة للأدوية» تعتمد زيادة رأس المال الخميس

تعقد شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية -، الخميس القادم، الجمعية العامة غير العادية لمناقشة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 119.47 مليون جنيه إلى 149.34 مليون جنيه.ووفقا للشركة فإن الزيادة البالغة 29.86 مليون جنيه تأتي تمويلًا من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية في يونيو 2019.كما ستناقش الجمعية أيضًا الموافقة على تعديل نصل المادتين 6 و6 مكرر من النظام الأساسي للشركة.وكانت الجمعية العامة العادية للقاهرة للأدوية، أقرت توزيع أسهم مجانية ونقدية على المساهمين عن العام المالي 2018-2019، حيث أقرت توزيع سهم مجاني لكل 4 أسهم تمويلًا من رصيد الأرباح المرحلة في 30 يونيو 2019، وذلك بناءً على رغبة المساهمين.وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2019-2020، أرباحًا بلغت 56.77 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 43.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 513.16 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 503.18 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.