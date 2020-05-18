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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بلومبرج» تكشف عن مخطط عراقي لإيقاف حقل الأحدب النفطي

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:16 ص
حقل الأحدب النفطي
حقل الأحدب النفطي
منار أحمد
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كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الاثنين، عن مخططات عراقية لايقاف حقل الأحدب النفطي، وفقًا لمصادر مطلعة.

وقالت الوكالة الأمريكية في تقرير لها أن "العراق يخطط لإيقاف حقل الاحدب النفطي الجنوبي الشرقي بسبب الاحتجاجات التي تعوق العمليات"، مضيفة إلي أن المتظاهرين يطالبون باستقالة محافظ واسط العراقية.

يذكر أن حقل الأحدب النفطي هو أحد الحقول العراقية الذي يتم تطويره من قبل شركة البترول الوطنية الصينية مطلع العام 2009 الماضي، ومن المؤمل أن تبلغ طاقته الإنتاجية حال تطويره 200 ألف برميل يوميا، ويضم الحقل الذي تم اكتشافه سنة 1979، احتياطيًا يبلغ حجمه 225 مليون برميل من النفط ويقوم الحقل بتغذية محطة كهرباء الزبيدية التي تقع في ناحية الزبيدية، نحو 70 كم شمال مدينة الكوت.

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