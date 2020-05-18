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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: لا تاريخ محدد للتصويت على التعديلات الدستورية بسبب جائحة كورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:55 ص
الكرملين
الكرملين
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أعلن الكرملين أن الحالة مع فيروس كورونا المستجد في روسيا لا تزال تمنع تحديد موعد معين للتصويت على التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى عدم وجود تاريخ محدد حتى الآن للتصويت على هذه التعديلات بسبب تفشي جائحة كورونا في البلاد.

وقال مصدر بالكرملين، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية: "سيجري التصويت، عندما يكون من الممكن توفير الأمان وسلامة جميع المشاركين فيه".

وأضاف: "سيعتمد ذلك على عاملين، الوضع الوبائي الذي يتحسن تدريجيًا، والتدابير التي تتخذها لجنة الانتخابات المركزية لضمان سلامة العملية التصويتية نفسها"، مشددًا على عدم وجود أي مواعيد محددة حتى الآن لإجراء عملية التصويت.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح على البرلمان الروسي في يناير الماضي إدخال تعديلات على دستور البلاد، تسمح له تولي السلطة الرئاسية حتى 2036، وقد أقر مجلس الدوما التعديلات في 11 مارس الماضي، وفي نفس اليوم صادق عليها مجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان).

كما صادق الرئيس الروسي على قانون التعديلات وحدد 12 أبريل الماضي كموعد للتصويت عليها، ولكن لاحقا تم تأجيل ذلك إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي جائحة كورونا في البلاد.

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