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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيوزيلندا تحقق فى محاولات الحرق المتعمد لأبراج الاتصالات

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:54 ص
أبراج الاتصالات
أبراج الاتصالات
وكالات
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تحقق الشرطة النيوزيلندية في سلسلة من محاولات الحرق المتعمد لمواقع أبراج اتصالات، وقال رئيس الشرطة إن المتورطين سيجري التعامل معهم بحزم.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال أندرو كوستر مفوض الشرطة، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن الشرطة تحقق في الهجمات.

وتابع كوستر: "هذه بنية تحتية بالغة الأهمية، هذه الأعمال تعتبر متهورة على أقل تقدير".

وذكر بيان لمنتدى الاتصالات في البلاد أنه تم رصد ما لا يقل عن 15 حريقا أو هجوما على أبراج الاتصالات في أنحاء البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال الرئيس التنفيذي جيف ثورن إن الهجمات "خطيرة للغاية" ويمكن أن تعطل خدمة الإنترنت والهاتف، مما يجعل الناس غير قادرين على إجراء مكالمات الطوارئ.

وأضاف ثورن: "إن الأشخاص المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية يعرضون أرواح النيوزيلندين للخطر في وقت تقدم فيه البلاد تضحيات لتخليص مجتمعاتنا من فيروس قاتل".

وأوضح أن الضرر الذي لحق بشبكات الهاتف المحمول في دول أخرى مرتبط بمجموعات تعارض شبكات الجيل الخامس.

وأضاف ثورن: "أنه تم اجراء بحث شامل ومستمر في هذه المسألة ولا يوجد دليل على أن شبكات الجيل الخامس تسبب ضرر".

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