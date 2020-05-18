روسيا: مناورات «القوقاز-2020» ستكون الأكبر للجيش هذا العام

أكد نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بيك يفكوروف، أن مناورات "القوقاز-2020" الاستراتيجية الخاصة بضباط القيادة والأركان ستكون الأكبر من نوعها في روسيا خلال العام الجاري.وقال يفكوروف، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أوردته وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية: "إن المرحلة النشطة من تدريبات "القوقاز-2020" مخطط لها أن تعقد في سبتمبر المقبل، ومن شأنها أن تكون أكبر حدث من برنامج التدريب القتالي للقوات الروسية خلال العام الجاري".وأضاف: "أن سلسلة من التدريبات الخاصة والفرعية التحضيرية في أنواع وصنوف مختلفة من القوات المسلحة الروسية تم التخطيط لها،تمهيدا لإجراء التدريبات الاستراتيجية لضباط القيادة".يُذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أعلن في وقت سابق أن التحضير لتدريبات "القوقاز-2020" الاستراتيجية قد بدأ بالفعل..وكانت مناورات "المركز-2019"، وهي أكبر التدريبات العسكرية في روسيا خلال العام الماضي، قد جرت بمشاركة حوالي 128 ألف عسكري وأكثر من 20 ألف قطعة من الآليات العسكرية وقرابة 600 طائرة.كما شارك في تلك التدريبات، التي جرت تحت إشراف رئيس هيئة الأركان العامة الروسية قوات من الصين والهند وباكستان وقرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان.