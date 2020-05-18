بولندا تحتفل بالذكرى المئوية الأولى لميلاد البابا يوحنا الثانى

تعتزم بولندا الاحتفال، اليوم الإثنين، بالذكرى المئوية الأولى لميلاد كارول فويتيلا، الرجل الذي أصبح البابا يوحنا بولس الثاني، قديس الكنيسة الكاثوليكية، وأحد أكثر الشخصيات تأثيرا في النصف الثاني من القرن العشرين.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أقيمت بالفعل قداسات وصلوات شكر على حياة الحبر يوحنا بولس الثاني في جميع أنحاء البلاد يومي السبت والأحد.وتتوج الفعاليات الاحتفالية اليوم الإثنين في كراكوف، حيث خدم فويتيلا كمطران ورئيس أساقفة لما يقرب من عقدين. وفي فترة ما بعد الظهر، سيقيم رئيس أساقفة كراكوف ماريك جدراسزيفسكي قداسا في دير القديس يوحنا بولس الثاني.وفي الساعة الثامنة مساء (18:00 بتوقيت جرينتش)، سيلقي البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، كلمة للبولنديين في خطاب متلفز. وفي الصباح، سيقيم فرنسيس قداسا يجرى بثه مباشرة من قبر البابا البولندي في الفاتيكان.