هندوراس تمدد حظر التجول الشامل مجددًا لاحتواء فيروس كورونا

مددت هندوراس حظر التجول الشامل لمدة أسبوع وهو إجراء رئيسي في الجهود التي يبذلها البلد لوقف انتشار فيروس كورونا.ومددت هندوراس الحظر الذي فرضته لأول مرة في منتصف مارس ثماني مرات، حيث تحاول الحكومة تجنب إرهاق النظام الصحي الذي يكافح في الظروف العادية لتلبية احتياجات سكان البلد البالغ عددهم 9.2 مليون نسمة.وقال المتحدث باسم وزارة الأمن خاير ميسا لشبكة التلفزيون والإذاعة الوطنية إن حظر التجول سيسري حتى 24 مايو.وسجلت هندوراس 2646 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و142 وفاة حتى الآن.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.