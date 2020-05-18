الأنبا يؤانس يترأس اجتماعه الأسبوعى عبر البث المباشر.. غدًا

يترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، مساء غدًا الثلاثاء، اجتماعه العام الأسبوعي، وذلك بمقر المطرانية عبر البث المباشر "أونلاين" دون حضور من الأقباط للحد من التجمعات.وتواصل قناة "لوجوس" القبطية البث المباشر للاجتماع الأسبوعي لأسقف أسيوط والذي يلقي خلاله عظة روحية؛ وذلك حرصًا منها على نقل عدد كبير من العظات الروحية والصلوات التي تتم دون حضور، خلال الفترة الاستثنائية التي تعيشها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ انتشار فيروس كورونا المستجد.ويحرص أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على المشاركة في تقديم عظات روحية "أونلاين"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك كبديل عن إغلاق الكنائس وتعليق الصلوات؛ وفقًا لقرار المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي تم إصداراه خلال شهر مارس الماضي للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الكنيسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيتم النظر في إعادة فتح الكنائس منتصف شهر يونيو المقبل بشكل تدريجي.