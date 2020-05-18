الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 41 درجة
الإثنين 18/مايو/2020 - 08:04 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس شديد الحرارة نهارا، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا، ولطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري.
وعلى السواحل الشمالية يكون الطقس مائل للحرارة نهارا، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا، ولطيف ليلا.
أما شمال وجنوب الصعيد فسيشهد طقسا شديد الحرارة نهارا، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا، ومعتدل ليلا.
ويكون هناك أمطار متوسطة، تكون رعدية أحيانا، على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50% تقريبا)، وقد تصل لحد السيول على فترات متقطعة من اليوم.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 41 25
الإسكندرية 34 23
وادي النطرون 42 24
طنطا 40 24
شبين الكوم 40 24
دمنهور 37 23
بلطيم 34 24
مطروح 30 20
السلوم 35 22
سيوة 42 22
بورسعيد 31 24
دمياط 33 24
الزقازيق 41 25
المنصورة 40 24
الإسماعيلية 42 23
السويس 41 24
العريش 34 23
رفح 33 22
راس سدر 41 25
نخل 40 20
نويبع 41 27
طابا 39 26
كاترين 33 20
الطور 40 27
شرم الشيخ 40 28
الغردقة 40 27
مرسى علم 39 27
الفيوم 42 24
بنى سويف 42 24
المنيا 42 24
أسيوط 43 25
سوهاج 43 26
قنا 43 27
الأقصر 43 27
اسوان 43 28
إدفو 44 28
أبو سمبل 43 28
الوادي الجديد 44 24
شلاتين 39 28
أبو رماد 36 28
حلايب 36 29
راس حدربة 35 29
وعلى السواحل الشمالية يكون الطقس مائل للحرارة نهارا، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا، ولطيف ليلا.
أما شمال وجنوب الصعيد فسيشهد طقسا شديد الحرارة نهارا، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا، ومعتدل ليلا.
ويكون هناك أمطار متوسطة، تكون رعدية أحيانا، على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50% تقريبا)، وقد تصل لحد السيول على فترات متقطعة من اليوم.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 41 25
الإسكندرية 34 23
وادي النطرون 42 24
طنطا 40 24
شبين الكوم 40 24
دمنهور 37 23
بلطيم 34 24
مطروح 30 20
السلوم 35 22
سيوة 42 22
بورسعيد 31 24
دمياط 33 24
الزقازيق 41 25
المنصورة 40 24
الإسماعيلية 42 23
السويس 41 24
العريش 34 23
رفح 33 22
راس سدر 41 25
نخل 40 20
نويبع 41 27
طابا 39 26
كاترين 33 20
الطور 40 27
شرم الشيخ 40 28
الغردقة 40 27
مرسى علم 39 27
الفيوم 42 24
بنى سويف 42 24
المنيا 42 24
أسيوط 43 25
سوهاج 43 26
قنا 43 27
الأقصر 43 27
اسوان 43 28
إدفو 44 28
أبو سمبل 43 28
الوادي الجديد 44 24
شلاتين 39 28
أبو رماد 36 28
حلايب 36 29
راس حدربة 35 29