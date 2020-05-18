الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 41 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس شديد الحرارة نهارا، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا، ولطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري.وعلى السواحل الشمالية يكون الطقس مائل للحرارة نهارا، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا، ولطيف ليلا.أما شمال وجنوب الصعيد فسيشهد طقسا شديد الحرارة نهارا، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا، ومعتدل ليلا.ويكون هناك أمطار متوسطة، تكون رعدية أحيانا، على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50% تقريبا)، وقد تصل لحد السيول على فترات متقطعة من اليوم.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 41 25الإسكندرية 34 23وادي النطرون 42 24طنطا 40 24شبين الكوم 40 24دمنهور 37 23بلطيم 34 24مطروح 30 20السلوم 35 22سيوة 42 22بورسعيد 31 24دمياط 33 24الزقازيق 41 25المنصورة 40 24الإسماعيلية 42 23السويس 41 24العريش 34 23رفح 33 22راس سدر 41 25نخل 40 20نويبع 41 27طابا 39 26كاترين 33 20الطور 40 27شرم الشيخ 40 28الغردقة 40 27مرسى علم 39 27الفيوم 42 24بنى سويف 42 24المنيا 42 24أسيوط 43 25سوهاج 43 26قنا 43 27الأقصر 43 27اسوان 43 28إدفو 44 28أبو سمبل 43 28الوادي الجديد 44 24شلاتين 39 28أبو رماد 36 28حلايب 36 29راس حدربة 35 29